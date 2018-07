Anthon svarer Tillie: - Vi respekterer det kommunale selvstyre

Redaktionen Lørdag, 07. juli 2018 - 11:58

Som Sermitsiaq.AG omtalte torsdag i denne uge opfordrede Samarbejdspartiets Tillie Martinussen til en samlet og nytænkende indsats for børnene i Østgrønland.

Det skete, da hun ikke var tilfreds med de svar hun fik af naalakkersuisoq for sociale anliggender, Anthon Frederiksen fra Partii Naleraq, over sine §37-spørgsmål om indsatsen for børnene i Tasiilaq.

Tillie Martinussen anerkendte dog, at socialområdet primært er kommunernes ansvar. Dog mente hun, at Naalakkersuisut har et overordnet ansvar for at gribe ind overfor de alvorlige problemer.

- Blot at skrive, at man samarbejder med kommunen viser, at der i virkeligheden ikke er nogen plan for en målrettet indsats, sagde hun torsdag til Sermitsiaq.AG.

Hun efterlyste derfor, at Naalakkersuisut sætter sig sammen med Kommuneqarfik Sermersooq, og udvikler en konkret plan for indsatsen.

Læs også: Tillie: Naalakkersuisut svigter børnene i Tasiilaq

Anthon: Naalakkersuisut støtter kommunens indsats

I sit svar til Tillie Martinussens angreb på Naalakkersuisut svarer medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender, Anthon Frederiksen fra Partii Naleraq, at Naalakkersuisut respekterer det kommunale selvstyre.

- Dette er ikke ensbetydende med at Naalakkersuisut fralægger sig sit ansvar, men støtter kommunens arbejde, skriver Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen oplyser desuden, at Naalakkersuisut lægger vægt på det tætte samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq.

- Blandt andet gennem en fælles koordineringsgruppe med fokus på ekstra ordinære indsatser i Tasiilaq, med repræsentation fra Departementet for Uddannelse, Departementet for Sundhed, Departementet for Sociale Anliggender og Kommuneqarfik Sermersooq, lyder svaret fra Anthon Frederiksen.

Og Anthon Frederiksen fortsætter:

- I sådanne indsatser, er det vigtigt at sikre lokal forankring, med et helhedsorienteret syn, således at den retter sig mod både hjemmet, skolen og samfundet.

Læs også: Lærer: Situationen er blevet værre i Tasiilaq