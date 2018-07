Anthon Frederiksen: Flugt til Danmark er en dårlig løsning for udsatte

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. juli 2018 - 09:04

En del mennesker med tunge sociale problemer forlader landet og tager til Danmark i håb om et bedre liv. Mange af dem finder det stik modsatte.

Ofte mangler de venner og bekendte, systemet i Danmark er ofte ligeså fremmed som kulturen ligesom sproget kan være en hindring. Til gengæld er alkohol og hash billigere og nemmere at få fat i.

Når disse skæbner har ramt bunden, så havner en del af dem på herberget Sundholm, som tager sig af hjemløse og mennesker med et misbrug.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Anthon Frederiksen (PN) her netop besøgt Sundholm.

- Det er trist at se, at så mange udsatte grønlandske borgere tager til Danmark uden at kende forholdene tilstrækkeligt og derfor ender i hjemløshed og misbrugsproblemer. En stor del af gruppen ender på Sundholm og kommer næsten aldrig videre og desværre er der nogen der bliver misbrugere, skriver han i en pressemeddelelse.

Omkring halvdelen af beboerne på Sundholm er fra Grønland.

- Sundholm gør et stort arbejde for udsatte grønlandske borgere. Der er dog behov for at være tydeligere om, at det sjældent er en god løsning på hjemlige problemer at tage til Danmark for udsatte borgere uden at have kendskab til forholdene, uden at have et netværk og uden midler, skriver Anthon Frederiksen.

- Naalakkersuisut og kommunerne skal blive bedre til at hjælpe de udsatte borgere, når der opstår problemer i deres liv, så de ikke griber til forkerte løsninger, der bringer dem i endnu større vanskeligheder.

- Der er behov, for at det bliver lettere at få rådgivning og hjælp og at kommunerne bliver mere opsøgende i deres indsats.