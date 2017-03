Antallet af isbjørne har formentlig ikke faldet

Isbjørneforskere fra flere lande fortæller, at antallet af isbjørne med overvejende sandsynlighed ikke er gået ned, selv om det er blevet betydeligt varmere, og der er blevet langt mindre is i Arktis i de seneste 10-20 år.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Der er intet, der tyder på, at der er sket de helt store ændringer i de seneste 10-20 år med hensyn til antallet af isbjørne, fortæller isbjørneforsker Jon Aars fra Norsk Polarinstitut i Tromsø i Nordnorge til Jyllands-Posten.

Tallet dykker ikke trods dårligere forhold

Han har ansvaret for tællinger af isbjørne omkring Svalbard og fortæller, at man i 2004 lavede en tælling, hvor man delvis talte, delvis beregnede antallet, og hvor konklusionen var, at der dengang var ca. 700 isbjørne i området omkring Svalbard og ca. 3.000 isbjørne i hele Barentshavet, der også tæller den russiske del af området.

I 2015 lavede man en tilsvarende tælling/ beregning, men kunne her ikke få adgang til den russiske del af området. Derfor lykkedes det kun at komme med et anslået tal på antallet af isbjørne på og omkring Svalbard, hvor antallet blev sat til ca. 1.000.

- Vi kunne fastslå, at der var større sandsynlighed for, at der var blevet flere isbjørne end færre i løbet af de 11 år mellem de to tællinger. Der er dermed intet i vores konklusion, der tyder på, at antallet er gået den gale vej på trods af, at forholdene er blevet noget dårligere for isbjørnen, forklarer Jon Aars, der dog understreger, at der er usikkerhed om tallene.