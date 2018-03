Antallet af fiskerilicenser bekymrer bank

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. marts 2018 - 15:16

Fiskeriet i det kystnære fiskeri efter hellefisk er steget med 36 procent, noterer Grønlandsbanken og sammenholder det med antallet af fiskerilicenser, der er steget dramatisk.

Yderst bekymrende

- Denne markante stigning i fiskerikapaciteten er yderst bekymrende taget i betragtning, at ressourcegrundlaget ikke er steget i samme periode; den biologiske rådgivning har været uændret fra 2013 til 2016, skriver banken i sin samfundsøkonomiske analyse, der blev offentliggjort i forbindelse med årsregnskabet.

Banken fastslår, at udviklingen ikke er med til at skabe ekstra værdi for samfundet.

- Da antallet af licenser er steget hurtigere end fiskeriet, har udviklingen betydet en mindre andel og indtjening pr. fisker. Samtidig bindes en større del af den grønlandske arbejdsstyrke i fiskeriet uden at skabe ekstra værdi, samtidig med større import af fordyrende hjælpemidler som joller og brændstof, forklarer banken i sin analyse og påpeger samtidig, at den bundne arbejdskraft i fiskeriet udløser mangler i andre brancher – specielt i fiskeindustrien, hvor man er i gang med at hente yderligere arbejdskraft fra fra Kina og Litauen.

Opfordring

Grønlandsbanken opfordrer Naalakkersuisut til at lytte til den biologiske rådgivning. Banken mener, at den biologiske rådgivning bør følges for alle fiskearter, hvilket langt fra er sket med hensyn til hellefisk og torsk. Vedrørende rejefiskeriet har Naalakkersuisut fulgt den biologiske rådgivning om kvotestørrelser.