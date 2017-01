Ansætter selvstændigheds-chef

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Suka K. Frederiksen, vil ud i landet for at høre borgernes holdninger til selvstændighed. Og med sig tager hun en ny chef for afdeling for selvstændighed, der skal sikre, at alle forstår, hvad selvstændigheden rent faktisk kommer til at betyde.

- Hun (Naalakkersuisoq for selvstændighed red.) vil møde borgerne, indhente ideer og skabe en debat, fremgår det af et opslag, hvor der søges en afdelingschef til en ny afdeling for selvstændighed.

Afdelingschefen får til opgave at facilitere og styre de mange borgermøder. Dertil bliver det chefens ansvar, at alle forstår, hvad en løsrivelse fra Rigsfællesskabet kræver og kommer til at betyde i det daglige. Ifølge opslaget får chefen for afdeling for selvstændighed nemlig til opgave at:

- Oplyse befolkningen om mulighederne for og konsekvenserne af selvstændighed, kan man læse i opslaget.

Samtale og debat

Borgermøderne bliver kun en del af den oplysningskampagne, som den kommende afdeling for selvstændighed skal opbygge. Afdelingen skal “skabe en samtale i befolkningen om selvstændighed” og det forventes, at der tages utraditionelle, nytænkende metoder i brug for “at sikre folkelig forankring og debat om selvstændighed”.

- Det er vigtigt, at målet om selvstændighed bliver et fælles mål for hele befolkningen, og at borgerne har medejerskab og føler medansvar til initiativerne mod selvstændighed, anføres det.

For Nalakkersuisut er selvstændighed ikke kun et spørgsmål om identitet og kultur, men også økonomi, selvforsyning, reformer, jura og relationer til omverden, fremgår det af opslaget.

Den nye afdeling for selvstændighed kommer til at bestå af afdelingschefen og tre medarbejdere.