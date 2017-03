Annoncører flygter fra YouTube - vil ikke ses før hadvideoer

Store internationale virksomheder på stribe dropper Googles annoncetjeneste på videoportalen YouTube. De er trætte af, at deres annoncer ender forud for stødende videoer.

Kundeflugten får Google til at sætte gang i en "omfattende gennemgang" af deres annoncepolitik. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag oplyste Google, at de vil skabe et redskab, der skal forhindre, at selskabers annoncer bliver vist i en sammenhæng, de ikke ønsker.

Det har dog ikke stoppet udviklingen. Onsdag suspenderede teleselskaberne Verizon og AT & T deres annoncer på YouTube, der er ejet af Google.

Torsdag var det den amerikanske medicinalkonglomerat Johnson & Johnson, der suspenderede alle digitale annoncer hos YouTube.

Selskaberne er utilfredse med, at deres annoncer vises før videoer med eksempelvis antisemitiske eller homofobiske budskaber.

YouTube er ejet af Google og har været en af Googles mest succesrige dele af koncernens annoncetjeneste.

Sidste år var Googles omsætning på YouTube alene på over 5,5 milliarder dollar ifølge eMarketer, der udfører erhvervsresearch. Det svarer til omkring 38 milliarder kroner.

Opgørelsen blev lavet, før selskaberne trak deres annoncer. Her var det vurderingen, at omsætningen ville runde syv milliarder i 2017. Det vil svare til over 48 milliarder kroner.

Da aktiehandlen begyndte torsdag oplevede Googles moderselskab, Alphabet, et fald i aktien. Ifølge Reuters dykkede aktien med 1,8 procent.

/ritzau/