Anmeldelse: De elskendes duet

Pernille Kreutzmanns varme, rørende og personlige stemme, Ivik Larsens melankolske og bløde akkorder, Martin Pedersens eftertænksomme piano og Jacob Christofer Andersson nære og følsomme bas og percussion giver dig lyst til at genfinde dig selv, hvor du føler, at du er fri for alle hæmninger og fordomme og får mod til at leve livet.

Når man lader drømmene få frit løb og vælger at lade sig rive med af en strøm af fantasi og virkelighed og giver sig hen og slippe hverdagens trang til kontrol og svæve mellem tid og sted, får man mulighed for at genfinde ungdommens nye og uskyldige følelser om den store kærlighed, som man kun har hørt eller læst om, hvor man satser og taber eller vinder alt!

Dén følelse at have savnet kærligheden uden at vide det og blive mødt af den og vide, at det er hjertets sprog, der taler til en, så kan man ikke andet end at overgive sig helt og holdent.

Det er en længe savnet genre i den grønlandske musikscene, som man før kun kunne drømme om at have, når man lyttede til de udenlandske udgivelser og nu har vi den også. Intet er mere givende og udbytterigt, når man får den serveret på hjertets sprog, som Tiu med titlen Nuunneq har valgt at gøre i deres udgivelse.

- Aputit nakkaasut kiinannut torarneri nillataat, synger Pernille Kreutzmann.

Hun synger om snefnug, der daler ned og smelter, når de rammer hendes kind. Sådan føles det også, når musikken rammer hjertet og strømmer igennem kroppen og en dejlig velvære spreder sig. Cd-en er en lytte cd, der absolut er værd at lytte til under en regnvejrsdag, hvor du har lyst til at være eftertænksom og bare lade tankerne flyde over. Har du hang til Norah Jones og Katie Mehlua, så er denne cd lige noget for dig, du vil ikke blive skuffet.

Jeg giver cd-en 5 stjerner ud ad 6 for dette flotte debutalbum.