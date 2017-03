'Vi skal kunne anmelde uden at afsløre vores identitet'

Borgerne i Kommue Kujalleq skal have mulighed for at kunne anmelde anonymt, i såkaldt 'whistleblower-ordning'.

Sådan siger Stine Egede (IA), der stiller op til kommunalvalget i Kommune Kujalleq.

- Ansatte i arbejdspladser, der oplever nepotisme, korruption og andet, skal kunne anmelde, uden at skulle afsløre deres identitet i kommunen, siger hun.

Læs: Sermersooq indfører whistleblowerordning

Klageenhed

Derfor vil Inuit Ataqatigiit oprette en klageenhed, som skal tage sig af henvendelser fra folk, der ikke har fået svar på deres henvendelser, eller folk der føler sig ikke korrekt behandlet.

- Dette skal ikke være i stedet for Det Sociale Ankenævn. Enheden skal være én for hele kommunen. Kun på denne måde vil vi finde ud af hvilke slags svagheder vi har på vores service for befolkningen, som i dag måtte gå forgæves mange gange og mange har måtte give op, fremhæver hun.

Departementerne i Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq har allerede indført det samme ordning.

Læs: Selvstyret er klar med whistleblower-ordning