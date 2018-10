Anklager tilbageviser mistænkeliggørelse af andet besætningsmedlem

Walter Turnowsky Onsdag, 31. oktober 2018 - 08:48

Det var Thomas Møller Olsen og ingen anden, der mishandlede Birna Brjánsdóttir og efterfølgende smed hende i havet. Det synspunkt fremførte anklager Sigrid Friðjónsdóttir ved landsretten i Reykjavik. Det skriver mbl.is.

I sit vidneudsagn i kredsretten sidste år havde Thomas Møller Olsen forsøgt at kaste skylden på et andet besætningsmedlem fra Polar Nanoq. Netop dette står også centralt i hans nye forsvarer Björgvin Jónssons strategi.

Men forsøget på at kaste skylden på en anden hænger ikke sammen, mener anklager Sigrid Friðjónsdóttir. Hun forklarede, at politi og anklagemyndighed grundigt har undersøgt, hvorvidt en anden person kan komme på tale som gerningsmand og var nået frem til, at det ikke er tilfældet. Tværtimod peger blandt andet de biologiske spor og fingeraftryk entydigt i retning af den anklagede.

Hun gjorde også en del ud af, at Thomas Møller Olsen undervejs har ændret sin forklaring, samt at han ikke vil redegøre for, hvor han har befundet sig den lørdag morgen i den periode, hvor Birna efter politiets fremstilling blev kastet i havet.

Forældre stærkt påvirket

På vegne af Birnas forældre var bistandsadvokat Hanna Lára Helgadóttir tilstede i retten. Hun fortalte, at forældrene stadig er meget stærkt påvirket af at miste deres datter på denne brutale måde. Selve sagen i kredsretten og den intense dækning i medierne har gjort yderligere skade og har forsinket sorgprocessen sagde hun. På vegne af forældrene fremførte Hanna Lára Helgadóttir et erstatningskrav for tabet af deres datter.

Dommeren i sagen har begrænset mediernes adgang til at rapportere fra ankesagen idet vidneudsagn ført må refereres når samtlige vidner har afgivet forklaring.