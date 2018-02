Anklagemyndighed: Brandstifter filmede selv

En kvinde er stadig tilbageholdt af politiet i Nuuk og tiltalt for brandstiftelsen, der fandt sted den 29. december sidste år i bydelen Qinngorput i Nuuk. Det skriver avisen AG.

Uvist om hun har tilstået

Anklagemyndigheden kræver kvinden anbragt i anstalten for domfældte i et år. Hverken politi eller forsvarer vil på nuværende tidspunkt oplyse, om kvinden har tilstået brandstiftelse. En anklage, som kredsretten i Nuuk i næste uge skal tage stilling til.

Branden bragte ifølge anklageskriftet, som AG er kommet i besiddelse af, flere menneskeliv i fare – inklusiv kvinden, der er tiltalt for at have påsat branden. Beboere i boligblokken på vejen Unaaq måtte evakueres efter branden, der forårsagede store røg og brandskader. Der opstod samtidig en så voldsom varmeudvikling i lejlighedskomplekset, at det var livsfarlig at opholde sig i lejlighederne.

Sat ild til dyne

Politiet skriver videre i anklageskiftet, at den tiltalte lagde sig ned på gulvet i et tilstødende værelse, hvor hun havde foretaget videoopkald til et vidne, som hun fortalte, at hun havde sat ild til sin dyne. Vidnet har forklaret, at ilden kunne skimtes i baggrunden på videoopkaldet.

Læs mere om den dramatiske brand i avisen AG, som du kan få fuld adgang til via linket herunder: