Anita Hoffer genvalgt som formand antikorruptionsforeningen

Redaktionen Tirsdag, 08. maj 2018 - 12:47

Anita Hoffer er blevet genvalgt som formand for Transparency International Greenland, da antikorruptions- og gennemsigtigheds-foreningen i sidste uge afholdte en ordinær generalforsamling.

Den nye bestyrelse, der udover af formanden består af næstformand er Naaja H. Nathanielsen og bestyrelsesmedlemmerne Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Bolette Maqe Nielsen og Birita í Dali opfordrer den nye koalition til at arbejde for, at Grønland tiltræder FNs antikorruptionskonvention:

- Det vil være et stærkt signal at sende til potentielle investorer i vores land og også stille klare forventninger til os selv. Vi har en stor offentlig økonomi og en økonomi der afhænger af havets ressourcer og de to forhold alene bør være tilstrækkeligt med incitament til at tiltræde konventionen, udtaler en samlet bestyrelse Transparency International Greenland.