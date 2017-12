En anholdt i forbindelse med brand

Indehaveren blev indlagt på Dronning Ingrids Hospitals intensivafdeling og meldes nu uden for livsfare, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

En anden fortsat indlagt

Politiet oplyser, at en anden person fra ejendomme fortsat er indlagt på hospitalet, men at det skyldes andre årsager end branden.

Andre personer blev på grund af den kraftige røgudvikling kørt til undersøgelse for røgforgiftningen.

Vanskader

Der er en del skader på ejendommens opgang samt vandskade i et par lejligheder, men en hurtig indsats fra brandvæsenets side minimerede skaderne, oplyser politiet, der i de kommende dage vil efterforske brandstedet for at få klarlagt brandårsagen.

Læs også: Voldsom brand i ejendom i Nuuk

Læs også: Brandramte familier skal genhuses

Læs også: Se fotos fra den voldsomme brand