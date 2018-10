Ane Lone Bagger hentes ind udefra

Walter Turnowsky Fredag, 05. oktober 2018 - 11:45

Med Ane Lone Bagger kommer et nyt ansigt ind i landspolitik, hun sidder nemlig ikke i forvejen i Inatsisartut.

Og hun får straks overdraget ansvaret for væsentlige politikområder. Som naalakkersuisoq for uddannelse, kultur og kirke kommer hun til at så i spidsen for den skole- og uddannelsesreform, som koalitionspartierne har aftalt.

Derudover kommer hun også til at varetage udenrigsområdet. Med den stigende internationale interesse for Arktis, får dette område også stigende betydning. Desuden arbejdes der i Rigsfællesskabet på, at Grønland og Færøerne skal få en klarere udenrigspolitisk stemme.

Ane Lone Bagger er dog på ingen måde ukendt. Ved kommunevalget sidste år var hun kun syv stemmer fra at slå Palle Jeremiassen og dermed fra borgmesterposten. Hun fik dermed posten som 1. viceborgmester.

Stor rokade

Det nye Naalakkersuisut Kim Kielsen Siumut, formand Siverth K. Heilmann, Atassut, naalakkersuisoq for miljø, natur og videnskab Vittus Qujaukitsoq, Nunatta Qitornai, naalakkersuisoq for finanser og nordiske anliggender Doris J. Jensen, Siumut, naalakkersuisoq for sundhed, social- og justitsområdet Simon Simonsen, Siumut, naalakkersuisoq for bolig og infrastruktur Ane Lone Bagger, Siumut, naalakkersuisuoq for uddannelse, kultur og kirke samt udenrigsanliggender. Nikkulaat Jeremiassen, Siumut, naalakkersuisoiq for fiskeri, fangst og landbrug Erik Jensen, Siumut, naalakkersuisoq for råstofområdet og arbejdsmarkedet. Aqqalu Jerimiassen, Atassut, naalakkersuisut for erhverv og energi

De to andre nye på holdet er knap så nye. Nikkulaat Jeremiassen vender tilbage til fiskeri og fangst. Her bliver det hans opgave at skabe det nationale kompromis om fiskeriloven. En post han også kortvarigt varetog i den foregående valgperiode. Atassut får en post mere end partiet havde i forvejen. Partiformand Siverth K. Heilmann overtager miljø og natur fra Kim Kielsen og får lagt videnskab med ind under sit ressortområde.

Det var ventet at Vittus Qujaukitsoq fra Nunatta Qitornai ville få posten som naalakkersuisoq for finanser.

Erik Jensen flyttes fra fiskeri til råstoffer. Han blev hårdt kritiseret, da han meldte ud, at han ville genfremsætte fiskeriloven uændret.

Doris J. Jensen overtager to store områder med både sociale anliggender og sundhed, som tidligere har været adskilt.

De eneste to, der ikke er berørt af rokaden er Aqqalu Jerimiassen (A), der fortsætter med erhverv og energi, og så får Simon Simonsen (S) mulighed for at gøre lufthavnspakken færdig.