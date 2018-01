Ane Hansen glæder sig over flytning af Kunstskolen

I kunstnerforening EPI har det ikke vakt jubel, at Naalakkersuisut vil flytte Kunstskolen fra Nuuk til Aasiaat. Helt anderledes ser billedet ud, hvis man bor i Aasiaat og oven i købet er borgmester i Kommune Qeqertalik. Ane Hansen (IA) byder ikke overraskende kunstskolen velkommen.

- Vi har et godt kunstnermiljø. Aasiaat er kendt for at være en uddannelsesby, hvor unge fra hele Grønland samles, og nu har vi også en gymnasial uddannelse placeret her i Aasiaat, som fungerer som GU for hele Nordgrønland og på den måde fungerer som både samlingspunkt og distribution for kunstnere og kultur og deres arbejde, skriver Ane Hansen (IA) i en fælles pressemeddelelse sammen med formanden udvalget Timi Tarnilu, Kristian Jeremiassen (IA).

De to politikere mener, at natur og miljø i lokalområdet kan tjene som stor inspiration for kunstnere. De er også klar til at udvikle kunstskolen, når flytningen bliver en realitiet.

- Vi har også gode ideer til at udbygge kunstskolen, for eksempel kan vi se gode muligheder for en musikskole på længere sigt. Vi har en masse folk her på Kommune Qeqertalik i form af gode sangskrivere og musikere og kan godt se gode muligheder for at bruge disse kompetente folk, hedder det i pressemeddelelsen.

De to politikere understreger, at kunst og kultur spiller en væsentlig rolle for den nydannede kommune, og at der af samme årsag er nedsat et udvalg til udvikling af indenfor kunst og idræt.

- Vi kan se flere forskellige muligheder for at få fordele af et styrket samarbejde med andre kommuner og nordiske lande, vore stammefrænder og ikke mindst af, at vi ser os som verdensborgere.