Anders Stenbakken får toppost i KNI

I de seneste syv år har Anders Stenbakken været administrerende direktør for turistrådet Visit Greenland.

Men nu søger han nye udfordringer. Han bliver ny marketingschef i KNI.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse torsdag.

- KNI er med sin lange historie og brede arbejdsfelt en grundpille i vores samfund, og at få muligheden for at brande og markedsføre virksomheden ser jeg som en fantastisk spændende opgave, med masser af muligheder og udfordringer, siger Anders Stenbakken i en pressemeddelelse.

Han tiltræder stillingen 1. august.