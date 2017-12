Anders Samuelsen: Vestnordisk aftale i strid med grundloven

Er det en aftale eller en hensigtserklæring? Det ser ud til at være tvisten mellem Færøerne og Danmark i forbindelse med det samarbejde, som Island, Grønland og Færøerne underskrev på Vestnordisk Råds årsmøde tidligere i år.

Landsstyremand for udenrigsanliggender, Poul Michelsen (Framsókn) kalder det en hensigtserklæring.

Ifølge Poul Michelsen har han fået at vide af udenrigsministeren, at Grønland og Færøerne har underskrevet en aftale uden "Kongerige for så vidt angår Danmark".

Ifølge den udenrigspolitiske fuldmagtslov kan Færøerne ikke underskrive aftaler med andre lande, uden at Danmark er blevet hørt. Derfor har Danmark meddelt, at aftalen ikke kan være gældende.

Anders Samuelsen siger i et skriftligt svar til Det Færøske Nyhedsbureau, at man gerne vil have et godt samarbejde med landene i Vestnorden, men man må følge lovgivningen.

- Samarbejdet er naturligvis nødt til at foregå i overensstemmelse med de formelle rammer, som følger af lovgivningen, herunder grundloven, siger Anders Samuelsen.

- Det er helt centralt for regeringen at bevare et konstruktivt samarbejde med landsstyret om de udenrigspolitiske sager, hvor Færøerne har stærke, legitime interesser, fortsætter udenrigsministeren.

Kongeriget ikke nævnt

Det omstridte dokument er fra 31. august er på engelsk. Titlen lyder "Cooperation Agreement between the Governments of the West Nordic Countries".

I første sætning er der ingen reference til "Kingdom of Denmark": "The Government of the Faroe Islands, the Government of Greenland and the Government of Iceland (hereinafter referred to as the Parties, (....)."

Boykotter konference

Poul Michelsen har i flere omgange kritiseret Danmark for at begrænse Færøernes muligheder for at agere på det udenrigspolitiske område. Landsstyremanden ønsker, at den udenrigspolitiske fuldmagtslov bliver revurderet.

Utilfredsheden med Danmarks beslutning udmøntede sig i, at Poul Michelsen blev væk fra konferencen om FN´s 17 verdensmål og bæredygtig udvikling i Arktis. Færøerne var medvært for konferencen i Eigtveds Pakhus fredag 1.december.

- Jeg er generelt meget tilfreds med vores gode arktiske samarbejde med både Grønland og Færøerne, og vi har også haft et godt samarbejde omkring konferencen.

Jeg er naturligvis meget ærgerlig over, at Poul Michelsen ikke har ønsket at deltage i vores fælles arktiske konference. Den beslutning kan jeg ikke se gavner nogen, erklærer Anders Samuelsen.

Udenrigsministeren siger videre, at der kunne komme resultater ud af konferencen, hvis landsstyremanden havde deltaget.

- Jeg er sikker på, at konferencen vil bidrage til at løfte vores fælles målsætning om at fremme den økonomiske dagsorden i det arktiske samarbejde, siger Anders Samuelsen.

Hård retorik

Poul Michelsen brugte en hård retorik igennem fredagen, mens konferencen i Eigtveds Pakhus pågik.

Han lagde ud med en kronik i avisen Sosialurin, som blev fulgt op med interview til færøsk radio i flere omgange.

Poul Michelsen er uforstående over for, at Danmark har henvendt sig til den islandske regering for at sige, at aftalen ikke har nogen virkning.

- Det er så forbandet langt ude at vide, at de skriver til Island og annullerer en aftale, som vi har lavet, siger Poul Michelsen til færøsk radio.