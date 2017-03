Anders Samuelsen taler for Danmark og Grønland ved arktisk konference

Det er et højt profileret møde om Arktis, der i dag og i morgen afholdes i den nordrussiske by Arkhangelsk.

Både den russiske præsident Vladimir Putin, den finske Sauli Niinistö og den islandske Gudni Jóhannesson vil dukke op til konferencen.

Den russiske delegation ledes af vicepremierminister Dmitry Rogozin, og Kina er repræsenteret ved en over 70 personer stor delegation ledet af vicepremierminister Wang Yang. Det fremgår af oplysinger fra det russiske nyhedsbureau TASS.

Norge og Danmark er repræsenteret ved deres respektive udenrigsministre Børge Brende og Anders Samuelsen (LA) ved Arktisk Forum.

Koordineret med Selvstyret

Da naalakkersuisoq for erhvervs, handel og udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq (S) har prioriteret at deltage i en ICC-konference i Anchorage, taler Anders Samuelsen på hele Rigsfællesskabet vegne ved konferencen, der denne gang har overskriften 'Arktis- Region for Dialog'.

Betydningen af dialog omkring Arktis var også hovedtemaet i Anders Samuelsen indlæg ved konferencen.

Indlægget er koordineret med Selvstyret, oplyser Udenrigsdirektoratet til Sermitsiaq.AG. Udenrigsdirektoratet har således været med til at formulere teksten.

Advarer mod uoverlagt oprustning

I indlægget kom Anders Samuelsen ind på den militære oprustning, som Arktis oplever i disse år, og hvor også Kongeriget Danmark er i færd med at øge sin militære kapacitet i regionen.

Men det er vigtigt, at det ikke fører til øgede spændinger i området, understreger udenrigsministeren.

- Det er vigtigt, at enhver opbygning af militære kapaciteter sker i overenstemmelse med de bredere aftaler blandt de arktiske stater, sagde han i sit indlæg.

- Med andre ord: problemstillinger bør håndteres fredeligt og indenfor rammerne af international ret.

- Alle stater bør bestræbe sig på, at undgå enhver handling, der kan opfattes som konflikt eller konfrontation.

Nordpolen

Han henviste desuden til Ilulissat-erklæringen fra 2008, hvor de arktiske kyststater netop har aftalt at løse konflikter med fredelige midler.

En af disse konflikter er diskussionen om retten til Nordpolen mellem Rusland på den ene side og Grønland/Danmark på den anden.

Selvstyret er repræsenterer på konferencen på embedsmandsniveau.

Hele udenrigsministerens indlæg på engelsk kan læses ved at følge dette link.