Anders Olsen: Ophæv servicekontrakten

Disko Line misligholder servicekontrakten i syd, mener Anders Olsen (S).

Det skriver Sermitsiaq.

Han er skuffet over, at hans partifælle, naalakkersuisoq Simon Simonsen ikke allerede har revet servicekontrakten midt over.

- Trafikforholdene i Sydgrønland, som er på det værst tænkelige niveau, er præget af, at vi har et landsstyremedlem fra Sydgrøn­land, som ikke gør noget. Vi havde ellers regnet med, at han ville tage roret og gøre noget ved denne trafiksituation. Men des­ værre ser det ikke ud som om trafiksitua­tionen bliver bedre, men at den tværtimod efter min bedste mening har udviklet sig til en særdeles vanskelig situation, understre­ger medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut.

