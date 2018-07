Anderledes arbejdspladser på vej

Redaktionen Lørdag, 07. juli 2018 - 09:19

Nu får sårbare unge uden job snart mulighed for at lære at gå på arbejde på beskyttede arbejdspladser.

Det skriver Nuuk Ugeavis.

Borgmester Asii Chemnitz Narup har nemlig underskrevet en aftale med danske Grenness Minde om at etablere socialøkonomiske arbejdspladser for primært unge arbejdsløse i kommunen.

Beslutningen om at indgå aftalen blev truffet af kommunalbestyrelsen i begyndelsen af juni og kort efter underskrev borgmesteren aftalen i Danmark.

– Etablering af socialøkonomiske virksomheder er et erhvervspolitisk tiltag, der tilsigter at øge mobiliteten på arbejdsmarkedet og flytte folk fra passiv til aktiv forsørgelse gennem en række forløb. Forløbene tilsigter at gøre personer, der står udenfor arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedsparate. Det vil sige, at målgruppen er personer, der skal ‘lære at gå på arbejde’, samt have en hjælpende hånd til at takle deres problemer, fremgår det af sagsbehandlingen i kommunen.

Forløbene tilsigter at gøre personer, der står udenfor arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedsparate.

Læs hele historien, og se hvad der foregår af stort og småt i Nuuk. Nuuk Ugeavis kan du hente gratis her: