Andelsboligen er atter blevet populær

Efter mange års pause, hvor interessen har samlet sig om ejerlejligheder, er andelsboliger atter blevet populære.

Det skriver Sermitsiaq.

I Nuuk koster en ejerlejlighed i Qinngorput typisk mellem 2,2 og 2,5 millioner kroner, og markedet for denne boligtype er ved at være mættet. En ny kundekreds, ofte et yngre ægtepar med to mellemindkomster, efterspørger en billigere bolig med et lavere indskud. Og det skaber fornyet interesse for andelsboligen.

Derfor vil entreprenørfirmaet Larsen & Co. skabe et maritimt miljø, som er placeret i hjertet af den nye havnefront i den nordlige ende af lystbådehavnen Iggia mellem svømmehallen Malik og den nye forbindelsesvej til atlanthavnen Sikuki i Nuuk.

