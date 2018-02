Anbragte børn scorer penge til sommerlejr i Grønland

Grønlandske børn i plejefamilier i Nordjylland er kommet et stort skridt en sommerlejr i Qsigiannguit. Det sker efter Foreningen Grønlandske Børn vandt prisen ‘Hele Nordjyllands Håndsrækning’ foran to andre velgørende initiativer.

Pengene skal bruges til, at anbragte børn kan møde deres rødder.

- Det kan blive et stort rygstød for dem, at de lærer mere om deres egen identitet, sagde teamleder i Foreningen Grønlandske Børn, Jeppe Bülow Sørensen tidligere til Sermitsiaq.AG.

Det er foldboldklubben AaB, der har indstiftet prisen. Det betyder, at Foreningen Grønlandske Børn nu vil få to kroner fra hver tilskuer, der ser AaB på hjemmebane i forårssæsonen til projektet.

LÆS OGSÅ: Fodboldklub kan sende børn anbragt i Danmark på sommerlejr i Grønland

- Vi er spændt på at skulle i gang med fjerde år med Hele Nordjyllands Håndsrækning, hvor vi hidtil har haft en række meget positive oplevelser i samarbejdet med de i alt syv velgørende formål, vi hidtil har støttet. skriver AaBs direktør Stephan Schors i en pressemeddelelse.

Samtidig er det denne gang interessant at kunne støtte et formål, der både gavner lokalt i Nordjylland, men også hos de nordjyske relationer på Grønland. Vi ser derfor frem til et halvt års godt og tæt samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn.

Foreningen Grønlandske Børn har i Nordjylland de seneste to år arrangeret lejrskoler i weekender og sommerlejr i Danmark for anbragte børn. Der er tale omkring 15 børn, der her har kan være sammen og dele deres erfaringer. I løbet af tiden blev det tydeligt, at den manglende kontakt til den kultur, som de komme fra, udgør et savn.

- Jeg er sikker på, at de børne vil få utroligt meget ud af at møde deres egne rødder, siger Jeppe Bülow Sørensen.

Efter planen skal sommerlejren arrangeres i samarbejde med museet i Qsigiannguit.

Foreningen Grønlandske Børn vandt afstemningen på nettet snævert med 37,5 procent foran Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg med 34,4 procent og cafeen for hjemløse, Parasollen med 28,1 procent.