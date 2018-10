Anbefaling: Kongeriget bør underskrive en aftale med Kina om Grønland

Walter Turnowsky Lørdag, 27. oktober 2018 - 12:54

Klokkeklare aftaler er vejen frem, når det gælder Kinas øgede interesse for at involvere sig i Arktis og Grønland. Den anbefaling kommer Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med i en policy brief.

Der er en tendens til, at der kommer støj på linjen mellem Danmark og Grønland, når den kinesisk involvering i grønlandske projekter. Seneste skete det i forbindelse med en mulig kinesisk interesse for at investere i lufthavnspakken.

LÆS OGSÅ: Uro om Polar Silkevej

Nu kommer DIIS så med tre meget konkrete anbefalinger til, hvordan spillereglerne mellem Danmark, Grønland og Kina kan trækkes klart op.

Danmark bør underskrive en samarbejdsaftale med Kina om Grønland og Arktis. Aftalen skal beskrive muligheder og grænser for kinesisk involvering i Grønland. Selvstyret bør udarbejde klare regler for overdragelsen af licenser, kommercielle lønsomhedsstudier og risiko-manegement vedrørende mine- og infrastruktur-projekter. Grønland og Danmark skal søge at afklare hvilke projekter, der falder inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Dette skal skrives ind i en tillægsaftale til Selvstyreaftalen fra 2009.