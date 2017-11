Anbefaling: Forlæng jagtperioden for lomvier

Fangstrådet opfordrer Naalakkersuisut om at overveje forlængelse af jagtperioden for lomvier i den sydlige del af Vestgrønland, således jagttiden udvides til og med 31. december.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse. Fangstrådets medlemmer, der holdt møde 21. november, begrunder det med at personer med erhvervsjagtbevis benytter sig af salgsmuligheden under vinterperioden og på den måde supplerer deres indtægter.

Fangstrådet opfordrer også Naalakkersuisut til at gøre noget drastisk med forbuddet mod salg af tørrede, saltede og røgede produkter i brætterne.

- Fangstrådet har konstateret at dispensationen til at give mulighed for at sælge tilvirket grønlandsk mad ikke har været gældende siden 1. januar 2015. Derfor opfordrer Fangstrådet at Naalakkersuisut overvejer en forlængelse af dispensationen og helst ser at den relevante bekendtgørelse opdateres, således salg af disse produkter kan tillades under fornuftige betingelser, fremhæves det i en pressemeddelelse.

Vigtig del af kulturen

Begrundelsen er, at det med at det at spise kalaalimerngit, grønlandsk proviant, er en vigtig del af grønlændernes kultur og identitet og især har stor betydning for kødforsyningen.

Endelig udtrykker Fangstrådet sin dybe bekymring for de seneste års ukontrollerede salg af kalaalimerngit på ikke-godkendte steder samt via Facebook. Fangstrådet opfordrer både myndighederne i Selvstyret såvel i Kommunerne til at få bragt kontrollen på plads.

Ændring af hvalros-jagt

Samtidigt opfordrer Fangstrådet at Naalakkersuisut i forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af hvalros overvejer ændring af jagtperioden af hvalros, således jagten kan starte 1. januar imod 1. marts.

- Fangstrådets medlemmer begrunder det med fangernes observationer af hvalrosserne anses at yngle uanset hvilket tidspunkt på året, og at der derfor ikke er tale om egentlig fast avlsperiode for hvalrosser, lyder det i en pressemeddelelse.

Fangstrådet har under sit ordinære møde udpeget KNAPK repræsentant Jens Danielsen fra Qaanaaq som formand. Øvrige repræsentanter er Kanukoka og TPAK.