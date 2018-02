Analyser: Løkkes gamle møgsager dukker op i kvotekongesag

Danskerne bliver mindet om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) gamle møgsager.

Men ellers går Løkke fri i sagen om sine relationer til de såkaldte kvotekonger - storfiskere, der har indfanget en stor del af fiskekvoterne.

Det er den generelle analyse i torsdagens aviser, efter at Løkke onsdag i et samråd i Folketinget afviste, at hans relation til en bestemt fisker fra Thyborøn har indflydelse på regeringens fiskeripolitik.

Eksempelvis skriver Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen:

- Uanset om der overhovedet er juridiske problemer, dokumentation for sammenblandede interesser eller flere ventende afsløringer, så aktiverer sagen vælgernes hukommelse om fortidens dårligdomme.

- Når DF's fiskeriordfører, Ib Poulsen, og oppositionen insinuerer, at statsministeren er korrumperet, så er det en grov anklage.

- Og desværre for Løkke en af den slags historier, som selv folk, der ikke følger politik nøje, bemærker.

Den meget omdiskuterede tøjsag og den ligeledes meget omtalte GGGI-sag har tidligere presset Løkke politisk.

Sagen om kvotekonger får ikke den samme betydning, skriver Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator.

- Hvor meget den nye sag vil komme til at koste Løkke og Venstre, kan ingen forudsige.

- Foreløbigt tyder intet på, at oppositionen vil kunne dokumentere, at det gratis ferieophold i Skagen - eller storfiskerens solide donationer til Løkkefonden - har haft direkte indvirkning på den fiskeripolitik, som Løkke har stået i spidsen for som regeringschef.

- Kommer der ikke nye, sprængfarlige oplysninger frem, ser Løkke derfor ikke for alvor ud til at komme i fare, skriver Thomas Larsen.

Anders Bæksgaard, politisk redaktør hos Politiken, hæfter sig ved manglen af beviser mod Løkke.

- Der findes endnu ikke skyggen af en rygende pistol, der kan skyde hul i Løkkes forsvar og bevise, at storfiskere i Thyborøn påvirker statsministerens politik via fødselsdagsgaver og donationer til Løkkefonden.

Men Anders Bæksgaard tilføjer:

- Løkkes troværdighed får nye ridser i lakken, så længe sagen minder danskerne om, at det ikke er første gang, der drages tvivl om statsministerens dømmekraft.

I Ekstra Bladet konstaterer politisk kommentator Hans Engell, at Løkke så lidt presset ud i begyndelsen af samrådet, Men at Løkke mod slutningen af samrådet viste overskud, fordi oppositionen ikke kunne få ram på ham.