Analyse: Mútes store udfordringer

W. Turnowsky og J. Schultz-Nielsen Onsdag, 21. november 2018 - 13:03

Lige nu står Múte Bourup Egede som favorit til at overtage formandsposten i Inuit Ataqatigiit, når partiet holder ekstraordinær kongres den 1. december.

Efter at Aqqaluaq B. Egede meddelte, at han ikke stiller op og i samme åndedrag pegede på Múte Bourup Egede som den rigtige, er det svært at se, hvem der skulle kunne true ham. Flere profiler har meddelt, at de ikke stiller op, og andre har igennem de seneste år forladt aktiv politik.

Formandsfeltet

Og her er vi allerede ved en af flere udfordringer som Inuit Ataqatigiit står overfor i forbindelse med formandsskiftet: Feltet af oplagte formandskandidater er ikke imponerende stort.

Ganske vist kan Múte Bourup Egede også ud over Aqqaluaq B. Egede regne med støtte fra flere andre erfarne profiler i partiet. Men det er ikke nødvendigvis, fordi han opfattes som den bedste, men blandt nogle som den mindst ringe, når nu Sara Olsvig gav op.

Den karakteristik må ikke bide sig fast, hvis Múte Bourup Egede skal have succes som leder af landets næststørste parti, der helt naturligt har en ambition om at blive det største.

Klar linje på tre planer

Det kommer til at kræve, at han meget hurtigt får lagt en endog meget klar linje for partiet - og det gælder både på det indholdsmæssige, det strategiske og det taktiske niveau. For Múte personligt betyder det, at han må vise handle- og beslutningskraft i langt højere grad, end hidtil set.

For hvad er det nu lige ham Múte Bourup Egede helt præcist står for? Ja, han er veltalende, intelligent og har let ved at tale med folk. Er tillidsvækkende og som oftest smilende, men han vil lynhurtigt få behov for at skære igennem en intern politiske dagsorden, hvor by og bygd, nord og syd skaber intern uenighed i partiet.

Nedtur skal stoppes

På indholdssiden vil han skulle gøre IA relevant for en større del af befolkningen igen. Efter sneskredsvalget i 2009 har IA mistet opbakning ved hvert valg. I 2009 fik partiet opbakning fra 43,7 procent af vælgerne, i foråret i år var det 25,5 procent. Den nedtur skal han stoppe og få vendt til fremgang. For det er en for beskeden ambition fortsat at konkurrere med Siumut om, hvem der taber færrest stemmer.

IA's problem ved de seneste valg har været, at det ikke er lykkedes partiet at formidle, at man tager vælgernes hverdagsproblemer alvorligt. Det budskab har Siumut været langt dygtigere til at trænge igennem med. Samtidig har Demokraterne ved det seneste valg hentet en stor del af deres stemmer hos netop IA.

Troværdigheden

Kunsten bliver derfor at få fortalt Benjamin, Sakæus, Aviâja og Nuka, hvordan deres og deres børns liv bliver bedre, hvis IA overtager magten. Og det skal ske, så det fremstår troværdigt, at der vil komme bedre skoler, erhvervsudvikling, sundhedsvæsen og fremtidsudsigter, der gælder hele landet. Det vil kræve, at han meget hurtigt må blive væsentligt mere konkret i sine udmeldinger, end vi har set i dagens interview til Sermitsiaq.AG.

Når talen falder på de magtpolitiske optioner må kravet være, at den kommende formand meget hurtigt kommer med utvetydige udmeldinger.

Tre IA-profiler Ane Hansen, Aaja Chemnitz Larsen og Asii Chemnitz Narup har i en kronik meldt ud, at deres forventning er, at en ny formand også går efter at blive formand for Naalakkersuisut. Et ønske som formandskandidaten gerne vil indfri.

Signalforvirring

Her må Múte Bourup Egede gør det klart, hvor målrettet han vil gå efter posten som landets leder. Eller om det er et acceptabelt mål at søge indflydelse via en eventuel koalition med Siumut. Sender man begge signaler samtidigt, så bliver budskabet mudret og risikoen for blot at blive en overgangsfigur i formandsstolen større.

Det er imidlertid langt fra nok at blive det største parti for at overtage formandsposten i Naalakkersuisut. Lige for tiden går vejen til magten via Demokraterne, og her vil det være helt afgørende for Múte Bourup Egede at få skabt et langt bedre tillidsforhold. En svær proces i en tid, hvor Demokraternes selvbevidsthed er meget stor. Det vil ikke være ligetil at få dette til at lykkedes.

De to partier er politiske konkurrenter og Demokraterne har selv ambitioner om at blive et af de største partier. Samtidig er partiet støtteparti for den koalition, som IA er i opposition til.

Kaptajn-rollen

Inden Múte Bourup Egede kan komme til at sætte sit præg på IA og grønlandsk politik skal han i sagens natur først vælges som formand. Men allerede nu og i de kommende dage må han overbevise sine partikolleger om, at han er den rigtige til at løfte ansvaret.

For ganske vist vil han gøre klogt i at brede ansvaret ud, og trække på de kompetencer, som han kan finde i partiet. Men der må ikke herske tvivl om, at han er kaptajnen, hvis partiets ambitioner om at besætte formandskontoret i Selvstyret skal gå i opfyldelse. Ellers risikerer partiets nedtur at fortsætte.