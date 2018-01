Analyse: Nye lufthavne sparer samfundet penge

Det fremgår af bemærkningerne til et nyt lovforslag, som naalakkersuisut for Infrastruktur Erik Jensen mandag sendte i høring. Det er Deloitte, der har lavet analysen for Selvstyret.

Sammenligning

Beregningerne er bygget op omkring en sammenligning af det nuværende atlanttrafiksystem med etablering af det planlagte atlanttrafiksystem.

Konklusionen er, at det nuværende setup koster 956 millioner kroner, mens det planlagte atlanttrafiksystem koster 791 millioner kroner.

Det påpeges, at man her i den indledende fase endnu ikke har inkluderet en række effekter, som kan påvirke analyseresultatet. Her nævner man ”øgede indtægter til landskassen, besparelser, multiplikatoreffekter og effekter i relation til service- kontrakter”.

Konservativ tilgang

- Med andre ord har den foreløbige version af analysen en konservativ tilgang, idet en række udgifter til investeringer er indregnet i analysen, mens det forventede afkast relateret til investeringerne, eksempelvis i form af øgede indtægter i landskassen eller besparelser, ikke er indregnet på dette stadie, står der i bemærkningerne til lovforslaget, der fastlægger de centrale rammer og principper for Kalaallit Airports anlæg, finansiering og drift af de to internationale lufthavne i Ilulissat og Nuuk samt regionallufthavnen i Qaqortoq.

Det er planen, at den foreløbige analyse ikke skal stå alene. Man er i gang med at lave en mere uddybende samfundsøkonomisk konsekvensvurdering, der fokuserer på de samlede landingsbanebyggerier, og den ventes at ligge klar i starten af indeværende år.

Flere analyser på vej

- Den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering vil efterfølgende skulle suppleres med en række specialanalyser, der kan omhandle f.eks. den likviditetsmæssige påvirkning af udvalgte kommuner, påvirkning af Air Greenland, påvirkning af skatteindtægtsgrundlaget med videre, fremgår det. Det bemærkes også, at Selvstyrets garantistillelse på to milliarder kroner til de nødvendige lån, vil indgå i konsekvensvurderingerne.

