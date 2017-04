Analyse: Sådan ender valget

Valglokalerne er kun lige åbnet, og naturligvis er det ikke muligt at sige med sikkerhed, hvordan stemmerne kommer til at fordele sig. Alligevel er det muligt at komme med et klart bud på, hvordan det hele ender, når den sidste stemme er talt op og konstitueringsforhandlingerne er afsluttet.

Noget er meget sikkert, andre ting er stadig mere åbne.

Siumut sikker i Qaasuitsup Kommunia Avannarleq

Men lad os starte med noget af det sikre: Siumut sætter sig i borgmesterstolen i Qaasuitsup Kommunia Avannarleq.

Ganske vist har Inuit Ataqatigiit i sidste øjeblik spillet Bendt B. Kristiansen på banen som borgmesterkandidat, men det vil kræve et sneskredsvalg af hidtil uset omfang, hvis han skal sætte sig i stolen.

Især nord for Ilulissat er vi Siumut-kerneland, og derfor bliver det et spørgsmål om, hvordan de personlige stemmer fordeler sig internt i Siumut.

Både Palle Jerimiassen fra Ilulissat, Ane Lone Bagger fra Ilulissat, Jørgen Kristensen fra Ilulissat, Sakio Fleischer fra Uummannaq og Jens Immanuelsen fra Upernavik er bud på en kommende borgmester. Men løbet er meget åbent internt i Siumut.

God chancer til Wæver

I Kommune Kujalleq har Jørgen Wæver Johansen gode muligheder for at fortsætte som borgmester.

Den tidligere borgmester Simon Simonsen er den mest oplagte udfordrer, men den siddende borgmester har stor folkelig appel.

Ganske vist har Inuit Ataqatigiit også her med Stine Egede opstillet en profileret modkandidat.

Men hvis hun skal fravriste Siumut posten, så kræver det, at hun får IA-vælgerne til stemmeurnerne i hidtil uset grad for at bryde Siumuts absolutte flertal, og at hun samtidig får Atassut lokket over på sin side.

Skulle førstnævnte lykkes, så virker sidstenævnte alligevel usandsynligt.

Demokrater peger på Asii

Den mest intense, for ikke at sige hårde, valgkamp har vi set i Kommuneqarfik Sermersooq. Her er de landspolitisk mest profilerede kandidater stillet op.

Med Martha Lund Olsen har Siumut fundet en seriøs udfordrer til Asii Chemnitz Narup. Ved sidste valg fik Inuit Ataqatgiit kun en ganske lille forspring foran Siumut, så det bedste bud er, at de to partier igen kommer til at ligge ganske tæt.

Dermed kan det igen bliver Demokraterne, der kommer til at afgøre sagen.

Efter lidt slingrekurs i starten af valgkampen, har de siden klart valgt side til fordel for IA. Partiet har opstillet stort set samtlige landspolitiske profiler i Kommuneqarfik Sermersooq, og det kan vise sig at give pote.

Hvem skal erstatte Hermann?

Qeqqata Kommunnia har hidtil haft et absolut flertal for Siumut.

Det har dog ikke været så meget Siumut, der har været dominerende, som borgmester Hermann Berhelsen og hans konsensussøgende stil.

Med ham ude af billedet, bliver situationen noget mere åben. Atassut står traditionelt stærkt i kommunen.

Derudover er det jo Hans Enoksen hjemmebane, så selvom han ikke selv stiller op, må det forventes, at Partii Naleraq får nogle stemmer fra Siumut, som dermed kan blive afhængig af en eller flere andre partier.

Alligvel er det mest sandsynlige, at de fortsætter på borgmesterposten. Internt i partiet nævnes Malik Berthelsen som en mulig kandidat, men også her virker løbet ret åbent.

Minimal IA-mulighed

Qaasuitsup Kommunia Kujalleq får IA-højborgen Aasiaat som hovedby. Så reelt er det nok her, at partiet har den eneste lille chance for at få en yderligere borgmesterpost.

Derfor kan det virke overraskende, at partiet ikke har peget på en officiel kandidat i kommunen, især i lyset af, at partiet her har opstillet tidligere naalakkersuisoq, Ane Hansen.

Ved sidste valg lå IA dog stadig kun på 1.069 stemmer mod Siumuts 1.407 i de fire byer i den kommende kommune.

Derfor er det mest sandsynlig også her, at det bliver en intern afgørelse i Siumut. Jess Svane, Kristian Jeremiassen og Kristian Broberg er nogle af de navne, der er i spil.

I sidste ende er det naturligvis vælgerne, der afgør sagen. Og som stadig har en mulighed for at gøre alt ovenstående til en aldeles fejlagtig prognose.