Analyse: Danmark og Grønland skal stå tættere sammen overfor USA

Grønlands strategiske beliggenhed har ikke den samme betydning længere, som det havde under den kolde krig. Det skriver Center for Militære Studier i en rapport, der blev offentliggjort tidligere på måneden.

Rapporten taler om 'Grønlandskortet', som Danmark kunne trække for at sikre sig fordele i NATO-samarbejdet.

Og 'Grønlandskortet' har stadig værdi, men det kræver, at Danmark og Grønland bliver langt bedre til at køre parløb for at sikre fælles interesser. Det skriver journalist Martin Breum i en analyse i Information.

- Postkolonial mistillid gennemsyrer forholdet til skade for den fælles indsats i USA, skriver Breum.

LÆS mere om rapporten: Rapport: Grønland skal inddrages mere i Arktis-strategi

Og det skader ikke blot Danmark, men også Grønland, mener han.

- Denne mangel på koordination har endda akut betydning, fordi Grønlands tab af en milliardkontrakt på servicering af Thule Air Base netop nu diskuteres i delikate forhandlinger med USA om Grønlands fremtidige udbytte af basen.

Hele artiklen kan læses i Information. Den kræver abonnement.