Analyse om ansvaret for Camp Century er på trapperne

Walter Turnowsky Onsdag, 30. maj 2018 - 15:29

Da US Army i 1966 lukkede Camp Century tog de den mobile atomreaktor fra lejren med.

Men det var ikke alt affaldet det forsvandt. En mængde lavradioaktivt spildevand blev efterladt under isen. Og nok så alvorligt - en række materialer behandlet med miljøgiften PCB.

Antagelsen var dengang, at affaldet for evigt var begravet under indlandsisen.

Men i 2016 viste en videnskabelig artikel, at affaldet risikerer at komme til overfladen i løbet af 150 år, og giftstoffer kan blive skyllet ud i miljøet allerede om 50 år.

Analyse på trapperne

Derfor har den danske regering efter aftale med Naalakkersuisut sat en række miljøundersøgelser af Camp Century i gang.

Spørgsmålet er dog, om man kan placere et ansvar hos USA, hvis undersøgelserne viser, at en yderligere oprydning er nødvendig.

Det spørgsmål er det danske udenrigsministerium tæt på at komme med et svar på. Det oplyste udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et samråd med Udenrigsudvalget og Grønlandsudvalget i går.

- I forhold til den folkeretlige analyse af et eventuelt ansvar for USA for oprydningen efter Camp Century kan jeg oplyse, at Udenrigsministeriet er ved at lægge sidste hånd på analysen sammen med Kammeradvokaten, sagde han.

Når den er klar, vil den blive sendt til Naalakkersuisut.

Aleqa Hammond kræver afklaring

Når det ikke på forhånd er klart, hvorvidt USA har et ansvar, så skyldes det, at det er afhængig af, hvad der helt præcist blev aftalt i sin tid. Blandt andet kan det spille en rolle i hvilket omfang Danmark i sin tid anerkendte, at oprydningen i 1966 var tilstrækkelig god.

Formanden for Grønlandsudvalget, Aleqa Hammond (NQ) presser på for en hurtig afklaring.

- Vi skal have en afklaring på ansvaret. Hele håndteringen af sagen om Camp Century er meget rodet, og de skiftende udenrigsministre har ændret udsagn i forhold placering af et ansvar, skriver hun i en pressemeddelelse efter samrådet.

Udenrigsministeriets analyse vil dog ikke nødvendigvis give den afklaring. Hvis den placerer et ansvar hos USA, så kræver det, at man fra amerikanske side vedkneder sig dette ansvar - og det er ikke givet på forhånd.