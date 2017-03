Amerikansk dabettør: Trump bør rydde op i Grønland

USA’s nye præsident Donald Trump bør prioritere en oprydning af gamle amerikanske militærinstallationer i Grønland.

Så utvetydigt lyder anbefalingen fra den amerikanske topdebattør og neokonservative tænker Michael Rubin.

Han er som ph.d i historie og tidligere rådgiver for Pentagon i blandt Irak en ofte brugt stemme i store amerikanske medier som Washington Post, New York Times, Newsweek, CNN og Fox News.

Nu peger han i en blog under den amerikanske konservative tænketank American Enterprise Institute på at der påhviler amerikanerne et ansvar i Grønland.

Og det falder i hans analyse fint i tråd med at præsident Trump ofte og igen har gjort sig til fortaler for en genstart af internationalt amerikansk diplomati, som Rubin mener kuldsejlede under Obama.

