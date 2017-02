Et pilotprojekt, som skulle gøre det mere tiltrækkende at købe el- og hybridbiler for de 70 procent af nuumiutterne, der bor i etageejendomme, har ikke just vist sig at være nogen publikumsucces.

Siden daværende naalakkersuisoq for miljø Mala Høy Kúko 28. oktober indviede de 12 ladestandere i Nuuk og den nye forstad Qinngorput, er det kun lykkes at udleje en eneste.

Ville udbrede elbiler

Og det er endda til en medarbejder i energiselskabet Nukissiorfiit, som kører pilot- projektet.

De øvrige 11 ladestandere har stået tomme lige siden, og er henover vinteren forsvundet i snedynger og glemsel. I stedet fortsætter boligblokkenes elbilejere, der ikke som hus-ejerne kan købe og opsætte egen ladestander, med at hænge ledninger ud af vinduerne, når der skal strøm på batteriet.

- Jeg ved ikke om jeg vil sige at det er en fiasko, for det har jo hele tiden været et pilotprojekt med henblik på at se, om vi kan udbrede elbiler mere end i dag. Man har vurderet, at en af barrierne for udbredelse var at folk bor i etageejendomme, og derfor har man sat ladestanderne op via en bevilling på finansloven, siger Nukissiorfiits energidirektør Michael Pedersen.

Opstartsvanskeligheder

I alt har det kostet 450.000 kroner at grave ledninger ned og indkøbe ladestanderne, som kommer med noget så usædvanligt som en privat parkeringsplads til de som lejer sig ind.

- Når det er et pilotprojekt vil der jo altid være nogle opstartsvanskeligheder, og det må man jo bare sige at vi er løbet ind i. Og derfor vil vi vurdere om der er nogle parametre vi skal kigge nærmere på, siger Michael Pedersen.

