Ambitiøs boligplan vil skabe mange arbejdspladser

Det oplyses, at det konsortium, som måtte vinde opgaven, skal være forpligtet til at bygge en fabrik, der skal kunne levere en stor del af materialerne, såsom døre, vinduer og betonelementer.

Der er lagt flere bindende forpligtelser ind i projektet og over for konsortiet, fremgår det.

- Det betyder blandt andet, at projektet er forpligtet til at tage over 100 lærlinge og bruge lokal arbejdskraft, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Det er en enestående mulighed for at målrette en indsats til gruppen af unge, der i dag ikke kommer i gang med en uddannelse. Det viser, at projektets positive sider spreger sig som ringe i vandet og gavner på mange måder i Nuuk, siger 2. Viceborgmeser Ane Egede Mathæussen.

