Amatørgeologer jagter mineraler og stor pengepræmie

For at deltage opfordres man til at gå på nettet eller posthuset for at finde informationsmateriale om mineraljagten.

Fire sponsoror

Det er Departementet for Råstoffer, som administrerer konkurrencen, som kan oplyse, at fire sponsorer har bidraget med pengepræmier: Grønlandsbanken, Alba Mineral Resources, (begge md 40.000 kroner hver) Hudson Resources Greenland og North American Nickel (begge med 10.000 kroner hver.

Førstepræmien er på 55.000 skattefrie kroner og deadline for indsendelse af mineraler er den 1. oktober.

Vinderen af sidste års konkurrence blev Bendt Josefsen fra Kapisillit.

Kobber, sølv og kobolt

- Bendt Josefsen præmieres for sit fund af en sulfid-mineraliseret gnejs syd for Kapisillit i Godthåbsfjord. Prøven er rig på mineralet kobberkis og indeholder 3,17 % kobber, 10,1 gram pr. tons sølv samt 814 gram pr. tons kobolt. Kombinationen af kobber og kobolt er interessant, da denne association ikke er så almindelig i Arkæiske områder som Nuuk regionen ligger i. Denne malmtype er kendt fra yngre bjergarter som det centralafrikanske kobberbælte, oplyser Råstofdepartementet på konkurrencens hjemmeside.