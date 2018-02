Amatørastronom fanger eksplosion fra supernova på kamera

En amatørastronom i Argentina tog tilfældige billeder af en nærliggende galakse for at teste et nyt kamera på sit teleskop, da en stjerne pludselig eksploderede.

Amatøren Victor Buso fik dermed nogle helt usædvanlige billeder: Ved et tilfælde havde han fanget det allerførste lys fra en supernova-eksplosion, som skete i en galakse, 80 millioner lysår fra Jorden. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se hans billeder før, under og efter supernovaen:

- Det er som at vinde i det kosmiske lotteri, siger Alex Filippenko, der er professor i astronomi på Berkeley, University of California til Berkeley News.

- En dejlig historie

Victor Busos billeder og efterfølgende analyser lavet af forskere fra Berkeley er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science.

Johan Fynbo, der er professor på Cosmic Dawn Center på Niels Bohr Institutet, kalder observationerne sjældne, fordi det er lavet af en amatør, men dog ikke helt usædvanlige.

- En supernova opstår, fordi en stjernes kerne kollapser. Når det sker sendes der chokbølger ud til stjernes overflade, så den eksploderer, og der udsendes et lys, siger Johan Fynbo.

- Professionelle astronomer har allerede fundet ud af at filme lyset, men det er en dejlig historie, som kan skabe entusiasme omkring astronomi, at en amatør nu også har gjort det.

Supernovaer sladrer om universets dannelse

Astronomer er særligt interesserede i det allerførste lys, der bliver sendt ud i rummet, når en tung stjerne eksploderer som en supernova, fordi lyset kan give værdifuld viden om stjernens tyngde, art, temperatur og sammensætning.

Ultimativt kan analyser af lysglimt fra en supernova give vigtig viden om grundstoffernes dannelse og dermed om planters dannelse og livets opståen.

- Det er en del af den kosmiske historie, siger Johan Fynbo og fortsætter:

- Når en stjerne eksploderer, bliver der slynget en masse grundstoffer ud i universitet. Grundstofferne fra supernova-eksplosioner er en vigtig del af de fysiske grundlag for planeternes dannelse og livet på Jorden.

