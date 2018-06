Alternativet: Danmark bør undskylde kolonitiden

Walter Turnowsky Lørdag, 09. juni 2018 - 08:31

Der bør falde en undskyldning for fortidens synder under kolonitiden. Det fremgår af et udspil til global politik, som Alternativet præsenterer mandag.

- Vi mener, at det er nødvendigt med en undskyldning fra stat til stat for de omstændigheder, som Danmark har bragt Grønland og som ikke har været fair, siger partiets grønlandsordfører, Roger Courage Matthisen til Sermitsiaq.AG.

Partiet er af den opfattelse at det kan afhjælpe, at fortidens synder fortsat forpester en fremtidig relation mellem Danmark og Grønland.

Kompensation

Men der skal mere til end flotte ord, lyder meldingen.

- En sådan undskyldning er kun noget værd, hvis den bakkes op af handling. Det kan ske i form af reparationsbetalinger eller aftaler om handel og uddannelse eller lignende tiltag der lægger vægt på praksis og styrker udviklingen i landet, siger Roger Courage Matthisen (Alt).

En tilsvarende undskyldning med tilhørende kompensation bør ligeledes sendes til den tidligere koloni Dansk Vestindien.

Og undskyldningen skal konkret beskrive, hvad der undskyldes for.

- Nogle af de oplagte ting, som Danmark bør undskylde for er tvangsflytning af bygdeboer, samt flytningen af børn til Danmark og siden til et børnehjem i Nuuk. Det er frygtelige ting, der her er sket.

Redegørelse

Andre punkter, der kan komme med på listen er fordanskningen i 50erne og 60erne, tvangsflytningen af Thule-fangere, fødestedskriteriet og andre former for forskelsbehandling. Men partiet vil først have de historiske kendsgerninger undersøgt nærmere.

- Der er mange myter og historier om Danmark som den 'gode' kolonimagt. Vi har derfor bedt Folketinget om en undersøgelse af de historiske fakta. På baggrund af den undersøgelse vil vi fremlægge et konkret forslag til, hvad en undskyldning bør omfatte.