Alternativet og IA vil diskutere forsvar med befolkningen

I efteråret skal et nyt forsvarsforlig forhandles på plads i Folketinget.

Med det øgede fokus, der i disse år er på Arktis, vil resultatet af forhandlingerne i høj grad få betydning for Grønland.

Politik-mik

På den baggrund vil Alternativet i samarbejde med Inuit Ataqatigiit holde en række møder i Grønland, hvor befolkningen får mulighed for at komme med input.

-Der er så stærkt et fokus på Grønland og Arktis, så derfor vil vi gerne starte med at invitere og involvere de grønlandske borgere i at udforme vores forsvarspolitik for hele rigsfællesskabet, skriver Alternatives forsvarsordfører René Gade i en pressemeddelelse.

Alternativet er kendt for at afholde sine politiske laboratorier, hvor både fagpersoner og befolkningen kan være med til at udvikle partiets politik.

I forbindelse med besøgende i Grønland har det døbt dem politik-mik.

Den første holdes 20. april i Nuuk, hvor Rasmus Leander Nielsen fra Ilisimatusarfik, Nils Westergaard, Arktisk Kommando og Bjørn Tegner Bay, Grønlands Politi vil komme med faglige oplæg.

IA vil med i forsvarsforliget

Inuit Ataqatigiit vil ligeledes bruge møderne til at formulere sin politik på området.

- Inuit Ataqatigiit Folketingimi ønsker konkret indflydelse på forsvarsforliget, og er derfor i gang med et forsvarspolitisk udspil. Input fra dialog med borgerne vil være central del af det forsvarspolitiske udspil, skriver Aaja Chemnitz Larsen (IA) i en pressemdedelelse.