Alternativet bakker op om selvstændighed

Walter Turnowsky Fredag, 08. juni 2018 - 10:02

Partiet Alternativet melder nu klart ud, at det bakker op om at Grønlands nuværende status under grundloven skiftes ud med en frivillig aftale - hvis landets befolkning bakker det op.

- Hvis der kommer et ønske fra grønlænderne om at ændre rigsfællesskabet til free-association, så bakker vi entydigt op om dette, siger partiets ordfører Roger Courage Matthisen til Sermitsiaq.AG.

Partiet lægger sig dermed direkte i forlængelse af tanker, som både inkarnerede forkæmper for selvstændighed, men også tilhængere af rigsfælleskabet som kontreadmiral Niels Wang og diplomaten Niels Taksøe-Jensen tidligere har været inde på.

Skal ikke slå i hovedet med bloktilskud

Mens andre danske partier til tider har travlt med at fortælle den grønlandske befolkning, at selvstændighed ikke er økonomisk muligt, så mener Roger Courage Matthisen, at man børe vende den diskussion på hovedet.

- Helt grundlæggende mener vi, at man ikke skal lade sig begrænse af nødvendighedspolitik, når man udvikler sine visioner. Det må være slut med at slå grønlænderne oven i hovedet med bloktilskuddet eller Grundloven, når de udvikler en politik for et mere selvstændigt land, siger han.

Tankerne om et mere ligeværdigt forhold mellem Grønland og Danmark er del at et større udspil om global politik, som Alternativet vil fremlægge på mandag.

- Ønsker Grønland og Færøerne at forlade rigsfællesskabet og blive uafhængige, skal vi bakke op om det og, hvis de ønsker det, yde støtte til at gennemføre overgangen og opbygningen af de nye statsstrukturer, hedder det blandt andet i udspillet, som hen ad vejen skal munde ud i konkrete forslag, som vil blive fremsat i Folketinget.

Opbrud i dansk politik

Og det er ikke ganske udelukket, at partiet kan få opbakning til nogle af deres tanker. Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har i det mindste åbnet døren på klem med hensyn til at hjælpe Grønland på vejen mod selvstændighed.

- Jeg mener, at det er en naturlig konsekvens af den udvikling, der har været over Hjemmestyre til Selvstyre, at der selvfølgelig er et ønske hos rigtigt mange grønlændere om at nå frem til en dag, hvor man kan opnå sin selvstændighed, siger hun i bogen 'Hvis Grønland river sig løs' af Martin Breum.

Alternativets tanker ligger heller ikke så langt fra overvejelser som venstrepolitikeren Bertel Haarder har gjort sig. Han mener, at man ikke bør lade sig begrænse af Grundloven, når det gælder om at arbejde for et mere ligeværdigt samarbejde mellem Danmark og Grønland.

- Der skal være rum til at Grønland kan udvikle sin politik i praksis, for eksempel i forfatningskommissionen, siger Roger Courage Matthisen.

Således mener Alternativet også, at man allerede nu bør arbejde for at relationen mellem de to lande skal blive i øjenhøjde.

- For at forholdet mellem Grønland og Danmark kan blive mere ligeværdigt, kræver det først og fremmest, at kendskabet til Grønland og grønlændere bliver øget markant. Det er fortsat en alt for snæver forståelse og for mange fordomme om grønlændere.

Alternativets forslag om rigsfællesskabet er udviklet ved politiske laboratorier i Nuuk og i Det Grønlandske Hus i København.