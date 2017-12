Altan-dom: Derfor faldt barn ned fra 6. sals højde

Den lille dreng fik dog alvorlige skader af faldet, der siden medførte en strid om, hvordan ulykken kunne ske.

Syvtommersøm

Nu har Grønlands Landsret med en dom, afsagt den 30. november, slået fast med syvtommersøm, hvad der var årsagen.

Mellem husets væg og altanen var der en 16,6 centimeter bred åbning. Entreprenøren bag byggeriet fastholdt, at barnet slet ikke faldt ud af altanen. Landsretten fandt bevis for - på baggrund vidneforklaringer og objektive beviser – at det netop var årsagen til ulykken.

- Jeg er glad for, at landsretten slog fast en gang for alle, at den lille dreng faktisk faldt ned fra altanen, og at dette kunne ske, fordi altanen var sikkerhedsmæssig uforsvarlig, siger senioranklager Liselotte Bøhm i en pressemeddelelse.

Gældende regler

Under retssagen gjorde bygningsejeren gældnede, at reglementerne, som der var rejst tiltale for overtrædelse af, slet ikke var gældende på det pågældende tidspunkt, op at man ikke kunne idømmes bøder.

- Det fik selskabet ikke medhold i, men blev alligevel frifundet, da Landsretten ikke fandt det bevist, at der var nogen i selskabet, der havde kendskab til, at altanerne var mangelfulde, fremgår det af pressemeddelelsen.

Bøde

Entreprenøren fik en bøde på 45.000 kroner.

