Alpin skiløber misser vinter-OL

- Vi har bekræftet over for Grønlands Idrætsforbund, at Nuunu Chemnitz Berthelsen ikke har opfyldt de nationale udtagelseskriterier.

Det siger delegationsleder for OL-deltagerne, Morten Rodtwitt fra Danmarks Idrætsforbund, til Sermitsiaq.AG.

Det betyder, at den unge alpinskiløber Nuunu Chemnitz Berthelsen ikke kommer med til vinter-OL, der skal foregå i Sydkorea fra den 9. februar.

Det er afgjort - Nuunu kommer ikke med

Morten Rodtwitt oplyser, at Nuunu Chemnitz Berthelsen ellers har opfyldt de internationale kvalifikations-krav, men har ikke kunnet opfylde de nationale udtagelseskrav, som er aftalt mellem Dansk Idrætsforbund, Dansk Skiforbund samt Grønlands Idrætsforbund.

- Ved to forskellige løb skulle hun under 100 FIS-punkter ved European Cup-løb, eller under 110 FIS-punkter ved VM eller World Cup-løb. Hun skulle opfylde det to gange under kvalifikationsperioden. Og hun har ikke gjort det nogengange, forklarer Morten Rodtwitt, der meddeler, at Nuunu Chemnitz Berthelsen ikke længere har flere muligheder for at komme til vinter-OL i næste måned.

Laila Friis-Salling har opfyldt alle krav

Morten Rodtwitt bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at freestyle skiløberen Laila Friis-Salling er blevet udtaget til vinter-OL.

- Èn nation har ikke brugt sine alle kvotepladser til OL, så gik den næste berettigede på listen. Der stod Laila Friis-Salling. Hun bliver officielt udtaget på mandag, da hun har opfyldt krav for både internationale og de nationale udtagelseskriterier, lyder det fra Morten Rodtwitt.

Han oplyser, at 17 atleter deltager ved vinter-OL, og to af dem bliver altså langrendsløberen Martin Møller og Laila Friis-Salling.