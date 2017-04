Alpin skibakke i Qaqortoq

Den alpine skiklub, QSP, i Qaqortoq forsøger nu at få etableret en holdbar løsning omkring en skibakke i byen.

- To gange før er det lykkedes at etablere en bane, men hver gang er den kommet i vejen for den kommunale udvikling. Det har været et kæmpe aktiv for byen, når banen har været i gang, siger Hans Vilhelm Rasmussen fra QSP

Prøver i nyt område

Skiklubben har derfor søgt kommunen om en arealtildeling fra byens fodboldbane op mod Storefjeldet.

- Planen er, at når sneen smelter får vi en entreprenør til at vurdere, hvor meget det koster at få fjernet sten og jævne området, så der kan køre løjpemaskiner på den uden at blive ødelagt, fortæller Hans Vilhelm Rasmussen,

Der skal søges penge

Når skiklubben har overblik over økonomien i projektet, skal der søges penge til etablering af bakken. Samtidig skal der findes en løsning omkring en lift.

- Der er en transportabel skilift i byen, men den har ikke været i brug de sidste 20 år, så den skal vi også have vurderet, siger Hans Vilhelm Rasmussen og oplyser, at der er planer om plantning af træer til læhegn, hvilket samtidig kan holde områder pænt om sommeren.

Informationschef Jensine Berthelsen fra Kommune Kujalleq bekræfter, at der er indsendt en ansøgning om arealtildeling til en skibakke.