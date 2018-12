Alliaq: Samtaler er et nyttigt våben mod vold

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. december 2018 - 11:04

Fra at være et pilotprojekt anbefaler Socialstyrelsen nu, at Alliaq fremover driftes og integreres i arbejdet omkring sammenlægningen af alle telefonlinjer.

Evaluering

Det sker med baggrund i en evaluering, hvor vurderingen er, at Alliaq bidrager positivt til at hjælpe borgere, der udøver vold i nære relationer, og hvor den enkelte er motiveret for at bryde med sine voldelige adfærd.

Behandlingen: Behandlingen indbefatter som standard en time til visitation, otte timers psykologsamtaler til klienten samt 2x1 times psykologsamtaler til klientens eventuelle partner. Derudover kan der, hvis den behandlende psykolog vurderer det nødvendigt og med den psykologfaglige koordinators godkendelse, tildeles op til fire timers yderligere behandling. Såfremt der er behov for yderligere timer, kan det tildeles med projektlederen i Socialstyrelsens godkendelse.

Siden november 2016 og frem til marts 2018 har 71 personer bedt om hjælp og fået tilbudt psykologsamtaler. Ud af disse var 25 procent af klienterne anstaltsanbragte.

10 psykologer har været tilknyttet projektet

Psykisk vold

- Det er oplevelsen, at en væsentlig andel af klienterne der gennemfører behandlingen bryder med den fysiske vold, men særligt den psykiske vold er svær at bryde med, står der i evalueringsrapporten, som peger på, at der skal etableres opfølgende ”efterværn”, så den positive udvikling fastholdes og den enkelte ikke falder tilbage i en voldelig adfærd.

Et vigtigt princip, før psykologhjælpen tilbydes, er, at klienterne henvender sig af egen fri vilje og har et ønske om at få redskaber til at stoppe den voldelige adfærd.

Krav til behandling:

Behandling ydes ikke til personer med svære misbrugsproblemer.

Behandling ydes ikke til personer, som benytter medicin, der nedsætter det kognitive funktionsniveau markant.

Personer, der ønsker behandling, må besidde kognitive evner til at deltage aktivt i behandlingen.

Personer, der ønsker behandling, må vise et minimum af erkendelse af- og ansvar for sine voldshandlinger.

Personer, der ønsker behandling, må demonstrere en rimelig motivation for at deltage i behandlingen.

Familier med børn bliver som udgangspunkt givet særlig prioritet.

Klienter kan blive ekskluderet fra behandlingstilbuddet, hvis de udviser følgende adfærd: