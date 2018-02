Alkoholpolitik bliver et lovkrav

Når den nye alkoholpolitik træder i kraft den 1. marts skal alle arbejdspladser med mere end en ansat her i landet, private som offentlige, indføre en alkoholpolitik.

Det skriver Departementet for Sundhed i en pressemeddelelse.

Men alle andre, der også vil søge kommunen om bevilling til salg eller udskænkning af alkohol, skal også efter den 1. marts vedlægge en alkoholpolitik der redegør om hvordan bevilingshaverne vil sikre ansvarligt salg eller udskænkning af alkohol.

Agathe Fontain: Kravene har forebyggende sigt

- Kravet om at der fremover skal vedlægges en alkoholpolitik i forbindelse med nye ansøgninger om alkoholbevillinger har også et forebyggende sigte, siger Inuit Ataqatigiits Agathe Fontain, der er medlem af Naalakkersuisut for Sundhed, og fortæller her om baggrunden for kravet om de to typer alkoholpolitikker:

- Indførelsen af alkoholpolitikker på alle arbejdspladser med mere end en ansat er en vigtig del af den forebyggende indsats på alkoholområdet. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik sikrer, at arbejdspladsen aktivt tager stilling til, hvordan den forholder sig til alkohol, og at der er en plan for, hvordan arbejdspladsen vil løse de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med alkohol. Det gælder for eksempel, hvis en medarbejder har et alkoholproblem. Mange arbejdspladser har lavet en politik for alkohol og opfylder således allerede kravet i den nye alkohollov, siger hun.

Ifølge departement kan arbejdspladser, der skal udarbejde en alkoholpolitik, hente inspiration til arbejdet hos Allorfik – Videnscenter om Afhængighed samt på Sullissivik.gl

