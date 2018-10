Alkohol: IA kan støtte visse lovændringer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. oktober 2018 - 11:48

IA er parat til at lade grønlandske bryggerier reklamere for deres produkter og har i den forbindelse stillet et ændringsforslag. Desuden er partiet enig i, at unge under 18 år skal have mulighed for at købe en kop kakao efter klokken 20.00 på steder, der har alkoholbevilling.

Den nye melding fra IA bliver dog fulgt op af en modstand mod at fjerne afskærmningen af øl, vin og alkohol i detailhandelen.

IA imod nye salgstider

IA, der via tidligere naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain fik alkoholloven indført, meddeler også, at man er arg modstander af at udvide salgstiden i butikkerne af alkoholholdige drikke fra mandag til lørdag fra klokken 10.00 til 20.00, som Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne har foreslået.

OBS: i førsteudgaven af denne artikel fremgik det, at IA ønskede alkoholbutikker indført. Det blev ikke fremsat i Inatsisartut-salen. Sermitsiaq.AG beklager.

Erhvervsudvalget i spil

Laura Táunâjik fra Siumut oplyste, at man mener, at forslagenes skæbne skal behandles i Erhvervsudvalget, hvor man kan inddrage Familie- og Sundhedsudvalget.

- Det er allerede blevet tydeligt for os, at loven skal tilpasses, og at der endda må tilføres nogle justeringer, fastslog Laura Táunâjik.