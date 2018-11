Aleqa: Strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik er for ukonkret

Walter Turnowsky Mandag, 19. november 2018 - 06:43

Aleqa Hammond (NQ) glæder sig over, at Arktis er højt på dagsordenen hos den danske regering, men hun efterlyser, at den fortæller mere præcist, hvad den vil gøre.

Torsdag offentligjorde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2019 til 2020. Arktis er et af de områder, som skal prioriteres.

- Det er godt at se at Arktis er højt prioriteret og, at regeringen nu tydeligt har hørt på en række af de ønsker om mere fokus på særlige områder i Grønland, som vi grønlandske politikere har fremført gennem de sidste år, skriver Aleqa Hammond (NQ) i en pressemeddelelse.

- Det gælder både hvad angår virkningerne hos os af klimaforandringerne, ønskerne om en bæredygtig erhvervsudvikling, større trafiksikkerhed og den stigende oprustning i Arktis.

- Strategien er dog på alle områder temmelig ukonkret når det kommer til, hvilke midler – både praktiske og økonomiske – regeringen er klar til at bruge på disse områder.

- Jeg har derfor bedt ministeren svare på, hvad regeringen mere præcist agter at gøre i forbindelse med strategiens løfte om etablering af en moderne og landsdækkende istjeneste, samt strategiens erklæring om at Kongeriget vil arbejde for at styrke fokus på temaet ungdom og entreprenørskab i Arktis, ikke mindst blandt oprindelige folk.

I begge tilfælde ønsker Aleqa Hammond (NQ) at udenrigsministeren oplyser, hvordan det skal finansieres samt hvordan initiativerne helt konkret skal føres ud i livet.