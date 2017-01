Aleqas handel giver Aaja næstformandsposten

Før jul indgik løsgængeren Aleqa Hammond en politisk studehandel med regeringen.

Den betyder, at hun har fået formandsposten i folketingets grønlandsudvalg mod at hun lover ikke at vælte regeringen.

Den handel betød, at næstformandsposten i udvalget nu var ledig, da Aleqa Hammond (UP) hidtil havde siddet på den.

Så efter grønlandsudvalget i dag formelt havde udpeget Aleqa Hammond (UP) som formand, besluttede et enigt udvalg at udnævne Aaja Chemnitz Larsen (IA) som næstformand.

Dermed er det igen de to grønlandske mandater, der udgør formandskabet i grønlandsudvalget, dog i den omvendte rækkefølge af, hvordan det traditionelt plejer at være, som Aaja Chemnitz Larsen (IA) letter syrligt bemærker

- IA blev ved valget det største grønlandske parti i Folketinget, men der er desværre gået politik i formandsposten, skriver hun i en pressemeddelelse.

- IA er fortsat det største og nu det eneste grønlandske parti repræsenteret i Folketinget, skriver hun videre.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) er i forvejen medlem af Folketingets retsudvalg, forsvarsudvalg og arktiske arbejdsgruppe og desuden stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn, Nordisk Råd og Europarådet, samt Folketingets repræsentant i Komiteen for Arktiske Parlamentarikere.

- Med de mange udvalgsposter vil jeg fortsat arbejde troværdigt for at skabe synlighed om Grønland på Borgen, lover Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Især peger hun på retsudvalget og forsvarsudvalget som centrale, da det er her en række af de vigtige ikke-hjemtagede områder bliver behandlet.