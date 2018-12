Aleqa: Pituffik er brændpunkt for ny oprustning

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. december 2018 - 13:38

Stormagternes oprustning i Arktis kom på dagordenen i Folketingets udvidede spørgetime i dag.

Det var Nunatta Qitornais folketingsmedlem, Aleqa Hammond, der rejste spørgsmålet i forlængelse af den trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som udkom i sidste uge.

FE udtrykker i rapporten bekymring for den russiske oprustning i Arktis.

Aleqa Hammond (NQ) mener dog, at man ligeledes bør vende blikket mod USA.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt man i Danmark beskæftiger sig med, hvad det betyder for Rigsfællesskabet at have en af USA's vigtigste militærbaser placeret i Grønland, sagde hun i sit indlæg.

- Ved nærlæsning af rapporten fremgår det med tydelighed, at det der foregår på Thulebasen er direkte med til at forstærke den russiske militære oprustning i Arktis.

Russisk bekymring

Herefter citerede hun en passage fra FE-rapporten, der i hendes øjne underbygger den påstand: 'Rusland er særligt bekymret for præcisionsangreb uden varsel hen over Nordpolen mod Ruslands strategiske kernevåben. Efter Ruslands opfattelse har sådanne angreb sammen med det amerikanske missilforsvar herunder sensorer på blandt andet Thulebasen og krigsskibe i Nordatlanten potentiale til alvorligt at true landets evne til strategisk gengældelse.'

På den baggrund mener hun, at der også er grund til bekymring om Pituffik.

- Hvilke tanker gør statsministeren sig i forhold til at Thulebasen igen er ved at blive et brændpunkt i stormagernes oprustning i Arktis? lød hendes spørgsmål.

Mulig øget tilstedeværelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener dog, at Aleqa Hammond her vender tingene på hovedet.

- Jeg betragter amerikanske tilstedeværelse og Thulebasen som et væsentligt bidrag til at skabe sikkerhed og tryghed i vores del af verden, sagde han i sit svar.

Han forklarede, at han ikke tager udgangspunkt i russiske interesser, men i et dansk og europæisk afsæt, hvor han mener, der er grund til bekymring over den russiske oprustning - ikke blot i Arktis.

- Der er grund til at være bekymret over nogle ting. Så sent som for nogle få dage siden stillede hele NATO-kredsen sig jo bag det amerikanske signal til russerne om, at hvis ikke man retter ind og efterlever INF-traktaten omkring mellemdistanceraketter, så er USA nødt til at trække sig ud af den traktat. Det er jo et Rusland, der har oprustet i strid med aftalerne.

- Så vores respons kan jo ikke være, at vi ny begynder at tale om at fjerne amerikansk tilstedeværelse. Måske snarere tværtimod.

Fastholder lavspænding som mål

Men selv han altså mener, at en forstærket amerikanske tilstedeværelse kan komme på tale, så gentog han mantraet om, at målet er at udgå en militær optrapning i Arktis - samt at Danmark sammen med Grønland vil arbejde for dette i gennem blandt andet Arktisk Råd.

- Men vi er også nødt til at tage pejling af, at der er investeringer i russisk militær (i Arktis, red.), der på sigt kan rumme nogle udfordringer, sluttede han sit svar.