Aleqa: De grønlandske indsatte skal have længere tænkepause

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 31. oktober 2018 - 11:40

Den danske regering lægger op til, at man som grønlandsk forvaringsdømt skal have et halvt år til at beslutte, om man vil tilbage til Danmark, når man fortryder at have flyttet fra Herstedvester til den nye anstalt i Nuuk.

Forslaget bliver drøftet i Folketinget i morgen, torsdag.

Seks måneder er for kort tid

Her er det grønlandske folketingsmedlem, Aleqa Hammond (NQ) uenig i lovforslaget.

- Jeg mener, at en periode på seks måneder er for kort – for hvis den indsatte har afsonet fx mere end ti år, så har den indsatte måske brug for et helt år til at prøve at bo i Grønland igen, skriver Aleqa Hammond i et åbent brev til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Tilvænning

Hun forklarer, at hvis den indsatte for eksempel bliver overflyttet i starten af april, så har den indsatte seks lyse måneder til at afprøve sin nye tilværelse i Nuuk.

- Og de første seks måneder vil være præget af den grønlandske lyse sommertid. De næste måneder bliver de lyse dage tiltagende kortere, og først i starten af marts året efter begynder dagene at blive længere, og der kan være risiko for, at den indsatte ikke længere er vant til den lange grønlandske vinter. Jeg frygter, at den indsattes prøvetid er for kort, særligt hvis den indsatte har afsonet mange år i Danmark, fremhæver hun.

Prøvetid på et år

Derfor foreslår hun, at prøvetiden skal vare i et år.

- Seks måneder kan være for kort til at vurdere, hvad det vil indebære for vedkommende med et ophold i det lukkede fængsel i Nuuk - set i forhold til at afsone i Herstedvester – som den forvaringsdømte har vænnet sig til igennem årene, lyder det fra Aleqa Hammond.

Aleqa Hammond deltager ikke ved behandlingen af lovforslaget i Folketinget, da hun skal deltage ved Inatsisartuts andenbehandling af lufthavnspakken, der sker også i morgen, torsdag.