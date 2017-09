Aleqa om nyt parti: Ingen kommentar

Planlægger Vittus Qujaukitsoq og Aleqa Hammond om at danne et nyt politisk parti?

Sermitsiaq.AG har spurgt folketingsmedlem Aleqa Hammond, om hun har drøftet med Vittus Qujaukitsoq, der tidligere på dagen har forladt Siumut, om de vil danne et nyt parti.

Aleqa Hammond har dog ikke ønsket at svare på spørgsmålet overfor Sermitsiaq.AG, og hun vil heller ikke kommentere Vittus Qujaukitsoqs exit fra Siumut.

Vittus Qujaukitsoq har torsdag oplyst, at 'det er meget sandsynligt', at han vil være med til at stifte et parti.

Tidligere på året har Vittus Qujaukitsoq, under sit valgkamp til formandsposten i Siumut, ønsket at få Aleqa Hammond tilbage til partiet, da ifølge ham er 'Aleqa Hammond blandt de ressourcer Grønland har brug for'.

Tidligere Siumut-formand Aleqa Hammond er løsgænger i Folketinget, efter hun sidste år fik valget mellem at trække sig fra folketinget eller forlade partiet.

