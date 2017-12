Aleqa lun på Vittus politik

Folketingsmedlem Aleqa Hammond, der i øjeblikket er på borgermøde-turne rundt til Uummannaq, Ilulissat og Upernavik for at fortælle om sit folketingsarbejde, lægger ikke skjul på, at hun er et politisk menneske.

Det skriver AG.

Turneen finder sted samtidig med, at valgtrommerne herhjemme bliver stadig højere.

- Der er mange, som spørger, om jeg har tænkt mig at stille op, når der bliver udskrevet valg til Inatsisartut. Det har jeg ikke taget stilling til, men jeg er en tænkende, politisk person. Det er helt rigtigt af Vittus Qujaukitsoq, at han sætter selvstændighedsspørgsmålet højt på dagsordenen i sit nye parti, siger Aleqa Hammond til AG.

