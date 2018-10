Aleqa til Løkke: Vi har tillid til jer

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. oktober 2018 - 08:18

Aleqa Hammond indleder sit brev med at rose den danske regering for langt hen ad vejen at have indddraget de nordatlantiske mandater som forhandlingspartnere og medspillere ved forskellige forlig.

Foretrækker danske investeringer

- Vi hilser danske investeringer (lufthavnspakken, red.) velkommen. Som nævnt ved tidligere lejligheder, så foretrækker vi danske investeringer fremfor udenlandske investeringer. Vi har tillid til jer, fastslår Nunatta Qitornai-politikeren.

Hun mener, at Danmark har set for passivt til, ”når jeg har efterlyst en langt mere aktiv indsats i den arktiske udvikling”.

- Kongeriget har med sin geografi et medansvar og en interesse i ikke at blive hægtet af udviklingen i arktis. Jeg håber, at investeringerne i lufthavnene blot er begyndelsen, skriver det grønlandske folketingsmedlem, der henviser til potentialet i udviklingen af råstofområdet i Grønland.

Større samarbejde

- Flere danske investeringer på tværs af sektorer vil skabe muligheden for et større samarbejde mellem Grønland og Danmark. Investeringer der kan sikre et endnu tættere samarbejde mellem vores lande, når Grønland opnår fuld selvstændighed, skriver Aleqa Hammond.

- For os i Nunatta Qitornai er det ikke et spørgsmål om Grønland bliver en selvstændig stat, men kun et spørgsmål om hvornår. Det indretter vi vores politik efter. Vi ser gerne, at den vigtigste partner for Grønland, også i fremtiden bliver Danmark. Det kræver, at Danmark kender sin besøgelsestid og bliver mere proaktiv i den arktiske udvikling, understreger hun.

Større indsats på retsområdet

Hun efterlyser en større dansk indsats på retsområdet i Grønland og efterlyser også politiske initiativer, der skal sikre at langt flere grønlændere i Danmark kommer i beskæftigelse.

Aleqa Hammond glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale lagde vægt på, at kendskabet til hinanden i Rigsfællesskabet skal øges og håber derfor, at Rigsfællesskabet kommer på skoleskemaet, som blandt andet Ungdommens Røde Kors, De Grønlandske Huse og studenterorganisationen Avalak har foreslået.